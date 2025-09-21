En el Club Deportivo Guadalajara se encendió una alarma ni bien se conoció la noticia de que Independiente estaba buscando director técnico. El club que formó a Gabriel Milito como futbolista se quedó sin entrenador en medio de una crisis que derivó en la renuncia de Julio Vaccari.

A partir de ello fue que se vinculó al estratega rojiblanco con el conjunto argentino. Renato Della Paolera, periodista de ESPN, reveló que un intermediario se comunicó con Milito para saber si iría a Independiente, algo que el Mariscal rechazó contundentemente. Luego, en conferencia de prensa negó el contacto y ratificó su compromiso con Chivas.

Sin embargo, ahora se dio la noticia que tranquiliza al Rebaño Sagrado de manera definitiva. Independiente confirmó a Gustavo Quinteros como nuevo director técnico. El ex Tijuana estuvo presente en el partido de este domingo, donde el Rojo empató 1 a 1 con San Lorenzo.

El argentino nacionalizado boliviano fue campeón de la Liga Argentina con Vélez Sarsfield el año pasado, lo que lo reinstaló en el mercado de entrenadores en el futbol argentino. Luego tuvo un paso por Gremio de Porto Alegre, de donde se fue sin completar el proyecto debido a los malos resultados.

Gustavo Quinteros habría estado en el radar de Chivas este año

Cuando el Guadalajara buscaba un reemplazante para Gerardo Espinoza, varios nombres fueron los que se vincularon al conjunto tapatío. Uno de ellos fue Gustavo Quinteros. En mayo pasado, el periodista Jesús Bernal reveló que la directiva de Chivas habría entrevistado al DT de 60 años.

En aquel entonces se mencionaba a Juan Carlos Osorio como otra de las opciones, aunque ya emergía Gabriel Milito. Finalmente, el Mariscal fue el que llegó y ahora busca enderezar el rumbo de un equipo al que no le encuentra la manera de que consiga buenos resultados.