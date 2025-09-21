Antes del partido que Toluca ganó 3-0 en el Estadio Akron, se vio al directivo de Chivas, Alejandro Manzo, dialogando de manera cordial con un jugador del equipo rival: Antonio Briseño. El defensor, que hace apenas unos meses dejó Guadalajara para unirse a los Diablos Rojos, ingresó al campo en los últimos 15 minutos del encuentro.

El Pollo Briseño se marchó de Chivas en diciembre de 2024, luego de más de cinco años en el club. Durante su paso por el Rebaño, se destacó por su liderazgo y entrega, aunque nunca logró conquistar títulos. Su salida se concretó en buenos términos, y en su despedida agradeció el apoyo de la afición y dejó abierta la posibilidad de un regreso futuro.

En Toluca, Briseño no ha podido ganarse la titularidad en el equipo dirigido por Antonio Mohamed, aunque sí que se quitó la espina de ganar el título de la Liga MX junto a otros elementos con pasado rojiblanco, como Alexis Vega y Jesús Angulo. En líneas generales, la afición tiene una buena opinión sobre el marcador central.

El cordial encuentro entre Manzo y Briseño en pleno campo de juego del Estadio Akron llamó la atención al tratarse ahora de rivales, pero está claro que el respeto permanece intacto entre el jugador y la directiva. De hecho, la imagen abre la puerta a especulaciones sobre un posible interés futuro de Chivas en repatriarlo para su defensa, una zona que ha traído varios problemas en este semestre.

Los números de Antonio Briseño en Chivas

En su etapa como jugador del Guadalajara, Antonio Briseño llegó a disputar un total de 123 partidos con la playera rojiblanca, completando 8160 minutos. En ese lapso, marcó cinco goles, dio cuatro asistencias, recibió 34 amonestaciones y fue expulsado en tres ocasiones.