Alexis Vega es uno de los futbolistas más talentosos y desequilibrantes que existe en la Liga MX, por lo que muchos aficionados lamentan el nivel que está registrando el futbolista del Toluca y que fue incapaz de presumir en Chivas; sin embargo, el delantero contó detalles físicos que vivió en su paso por el Rebaño.

No es un secreto que Gru padeció diversas lesiones de gravedad en las rodillas, incluso antes de firmar con el Guadalajara; sin embargo, reveló algunos detalles importantes acerca de los pocos cuidados que tenía cuando era rojiblanco, además de que tenía que infiltrarse para poder jugar con el chiverío.

“Obviamente el tema de mi rodilla desde el fortalecimiento, desde que me empecé a cuidar con la comida me ayudó muchísimo, bajé de peso. Es algo que no veía cuando estaba chico, no me importaba y ahora que llegué a Toluca, que me dieron esas oportunidad y que me arroparon de la mejor manera, fue algo súper importante que me ayudó a crecer.

“Ahora soy consciente de lo que tengo que hacer para poder seguir por este camino, con este ritmo. No me he lesionado para nada desde que llegué a Toluca, me han sabido llevar ahí en Toluca, que fue algo que quizás en Chivas me costó un poco porque a veces me sentía adolorido, pero la obligación y la presión de jugar en Chivas era algo importante. Jugaba infiltrado y con dolor, obviamente así no das el cien por ciento“, detalló Gru en entrevista con Azteca Deportes.

¿Qué significa que un jugador se infiltre para jugar?

Cuando los futbolistas padecen alguna dolencia que les puede impedir el tener actividad, algunas ocasiones recurren a recibir una inyección en la zona lastimada para evitar sentir molestias durante el partido. Este procedimiento es doloroso y solo quita las molestias por unas horas, ya que después reaparecen los dolores y puede agravar la lesión original.

¿Por qué se fue Alexis Vega de Chivas?

El atacante que era el mejor pagado en la historia del Guadalajara terminó saliendo de la institución debido a sus constantes indisciplinas que agotaron la paciencia de Fernando Hierro, quien orilló su salida del redil para el Clausura 2024.