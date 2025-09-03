Gabriel Milito ha demostrado desesperación por la falta de resultados positivos al frente de Chivas pese a que el desempeño de su equipo ha sido sobresaliente en diversos rubros, por lo que estaría ajustando alineaciones, en donde habría demostrado que no estaría tan convencido de jugársela con Alan Mozo.

Desde su llegada al Guadalajara, el lateral se había convertido en un estelar inamovible de la alineación titular con varios entrenadores; sin embargo, una considerable baja de juego en el Clausura 2025 le hizo comer banca por decisión de Gerardo Espinoza.

Pese a que tuvo pasajes importantes durante la pretemporada, el zaguero ha ido perdiendo terreno ante otros futbolistas ante los ojos del estratega argentino, principalmente ante Richard Ledezma, quien por su aporte a la ofensiva se adueñó del puesto de carrilero por derecha mientras estuvo sano.

Por si fuera poco, en el duelo contra Xolos, en donde el mexico-estadounidense se lesionó al comienzo del partido, Mozo fue el encargado de ingresar en su lugar, saliendo de cambio al descanso, quedando exhibido por el cuerpo técnico rojiblanco.

Otro gesto que demostraría que Milito está relegando al canterano de Pumas es que durante el juego contra Cruz Azul prefirió dejarlo en la banca y optó por mandar a Miguel Gómez como lateral, quien tuvo una destacada participación.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.