Chivas está viviendo un momento sombrío en el Apertura 2025 debido a los malos resultados que están registrando, por lo que muchas personas están cuestionando la continuidad de Gabriel Milito en el banquillo rojiblanco de cara a la segunda mitad del torneo.

La directiva del Guadalajara encabezada por Amaury Vergara ha decidido brindarle el voto de confianza al entrenador argentino pese a las críticas, aunque han comenzado a circular rumores que ponen a estrategas como Vicente Sánchez o Diego Alonso en el radar rojiblanco.

Sin embargo, el comunicador Paco Arredondo, reveló que algunos estrategas se estarían acercando al chiverío a ofrecer sus proyectos ante la seguidilla de malos resultados; sin embargo, la respuesta de los altos mandos rojiblancos ha sido la de rechazarlos, debido a que mantienen su confianza en Milito.

“Sobre el tema del tema de Gabriel Milito, su continuidad o no. Lo que entendemos hasta hoy, con algunas personas que han acercado proyectos a Guadalajara les han dicho: ‘no gracias. Vamos a seguir con Gabriel Milito’.

“Por ahora están convencidos de que puede ser el proyecto que los puede sacar adelante, obviamente está en un proyecto de desarrollo, pero la gente de Chivas confía plenamente en lo que puede entregar el proyecto de Gabriel Milito. No hay nada (de ultimátum)”, explicó el comunicador en TUDN.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.