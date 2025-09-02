Chivas no la está pasando bien en el Apertura 2025 debido a la seguidilla de malos resultados obtenidos en la primera mitad del semestre, en donde las derrotas han sido una constante; sin embargo, ya se estarían analizando soluciones drásticas para gestar el despertar del equipo.

Las críticas se han volcado sobre el entrenador Gabriel Milito, en donde se le ha responsabilizado por la falta de victorias del Guadalajara; sin embargo, la dirigencia del Rebaño, encabezada por Amaury Vergara, ha decidido darle el espaldarazo al argentino y apretar tuercas en la plantilla de futbolistas.

Es por eso que el reportero de TUDN, Érick López, reveló que en la cúpula del chiverío se analiza la posibilidad de comenzar a aplicar castigos a los futbolistas con la consigna de hacerlos reaccionar en este semestre, en donde tratarán de recomponer el rumbo en las próximas semanas.

“Semana complicada para Gabriel Milito por la presión que se ha venido ejerciendo desde la parte directiva, no han llegado los resultados. Hay confianza, pero vienen tres partidos fundamentales, arrancando con América. La directiva ha tomado la decisión de respaldar a Gabriel Milito para estos compromisos, será el técnico y tiene todo el respaldo.

“La directiva busca, mediante los futbolistas, los capitanes, hablar en esta semana clave a ese compromiso para apretar tuercas y si es necesario, pensar en algún tipo de sanciones, pero con la plantilla, no con el cuerpo técnico en quien tienen toda la confianza”, explicó el comunicador en un reporte para TUDN.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América?

Después de la Fecha FIFA, la Liga MX se reanudará con una edición más del Clásico Nacional, por lo que el choque entre Chivas y América se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes.