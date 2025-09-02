Es innegable que Chivas no está viviendo su mejor momento debido a la seguidilla de malos resultados que ha registrado en la primera mitad del Apertura 2025; sin embargo, futbolistas y el propio Gabriel Milito han manifestado que están confiados en que su desempeño es el correcto en este semestre.

Ante tales declaraciones, diversos comunicadores y especialistas, principalmente de Televisa, han lanzado burlas e insultos contra el Guadalajara, asegurando que los tapatíos serán una víctima en la próxima edición del Clásico Nacional contra el América.

Sin embargo, en horas recientes el portal especializado en estadísticas de la Liga MX, Statiskicks, reveló un análisis del chiverío junto al resto de clubes del futbol mexicano, en donde se quedó manifestado que los tapatíos lideran en diversos rubros en toda la Liga MX, es decir, confirman que se está realizando un buen trabajo.

Según el portal ya mencionado, el Rebaño es el mejor en cuanto a goles en contra (sin tomar en cuenta los penaltis que le han marcado a los rojiblancos), primer lugar en intensidad de presión, primer lugar en recuperaciones en un tercio de cancha del rival y primer lugar en centros precisos.

Por si eso fuera poco, son el segundo lugar en calidad de progresión, en duración de secuencias y hasta el goles a favor en toda la Liga MX, por lo que queda claro que las cosas se están haciendo bien, pese a los malos resultados recientes.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.