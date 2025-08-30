Chivas por fin tendrá un receso después de semanas de máxima presión por los malos resultados registrados en la primera mitad del Apertura 2025, por lo que el entrenador Gabriel Milito deberá aprovechar al máximo esta Fecha FIFA para poder pulir detalles, por lo que podrá ensayar en el amistoso que sostendrá contra el Club León.

El Guadalajara solamente tiene dos jugadores llamados a la Selección Mexicana, por lo que el estratega argentino podrá trabajar con la inmensa mayoría de sus futbolistas para poder corregir sus errores y de paso, tratar de recuperar a algunos de los lesionados.

Hay que recordar que este compromiso contra los esmeraldas será de gran importancia para que los rojiblancos afinen algunas cosas de cara al regreso a la competencia en el Apertura 2025, en donde deberán enfrentar al América en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Club León el amistoso por la Fecha FIFA?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Club León?

Hasta el día de hoy no se ha dado a conocer ningún canal o plataforma que vaya a transmitir el partido amistoso entre el Guadalajara y León; sin embargo, recuerda que podrás enterarte de todo a través del minuto a minuto que Rebaño Pasión traerá para ti.