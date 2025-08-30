El oxígeno comienza a agotársele a Chivas en este Apertura 2025 debido a los malos resultados que ha obtenido a lo largo de la primera mitad de la competencia, por lo que es indispensable comenzar a conseguir triunfos que le permitan escalar en la tabla de posiciones.

El Guadalajara, aunque tiene un juego pendiente, está al borde del sótano de la clasificación general con solamente cuatro puntos, por lo que los dirigidos por Gabriel Milito necesitan comenzar a encontrar la regularidad y las victorias para ganar en confianza de cara al Clásico Nacional que está en puerta.

Afortunadamente para la causa rojiblanca, la Liga MX tendrá un parón por la Fecha FIFA, por lo que la plantilla rojiblanca y el cuerpo técnico tendrán dos semanas de trabajo para poder ponerse a punto de cara al reinicio del Apertura 2025 en donde vienen tres duelos de alto calibre: América, Tigres y Toluca.

Así va Chivas en la tabla de posiciones