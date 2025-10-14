El Mundial del 2026 está cada día más cerca, por lo que la cuenta regresiva ya está en marcha, por lo que en Chivas existen muy buenas sensaciones sobre los avances del Estadio Akron para dicha competencia, sobre todo tras el ensayo del martes por la noche en el duelo entre México y Ecuador.

El recinto del Guadalajara fue puesto a prueba por la directiva rojiblanca y algunos expertos de la FIFA durante el amistoso del 14 de octubre, en donde Amaury Vergara aseguró que en la Perla de Occidente ya están listos para albergar la competencia más importante del planeta.

“Hoy el Estadio Akron volvió a demostrar por qué es uno de los recintos más espectaculares de México y del mundo. Ver a la Selección Mexicana jugar en casa, con cada rincón lleno de energía, pasión y orgullo, me confirma algo: estamos listos para recibir al mundo.

“Este estadio nació para inspirar, para vivir momentos que nos unen y nos hacen soñar. El 2026 nos espera y será algo que nunca olvidaremos”, escribió el directivo del Guadalajara en su cuenta de Instagram.

¿Cuántos partidos se jugarán en el Estadio Akron en el Mundial?

La realidad es que no hay certeza de cuáles duelos albergará el recinto rojiblanco en el 2026 debido a que no se ha realizado el sorteo para conocer los cruces; sin embargo, se sabe que la Selección Mexicana encarará su segundo compromiso en dicho inmueble.