A falta de unos meses para que comience la próxima Copa del Mundo, la Selección Mexicana sigue sin poder encontrar la alineación ideal ni el desempeño óptimo, por lo que se han incrementado las críticas y la presión en torno al entrenador Javier Aguirre.

El ridículo sufrido hace unos días frente a Colombia, en donde el Tricolor quedó exhibido y posteriormente los ánimos se incrementaron por las declaraciones del propio Vasco en donde le cerró la puerta a algunos jugadores que no están cumpliendo con lo que se les pide, ha puesto el ambiente tenso en torno al combinado nacional.

Es por eso que en ESPN se lanzaron una serie de críticas contra Javier Aguirre, por lo que Sergio Dipp, amigo de Chicharito, alzó la voz y pidió el cese del Vasco de la Selección de México para abrirle paso a Ricardo Ferretti, quien ya fuera campeón con Chivas en 1997.

“Colombia los exhibió porque les quiso jugar de tú a tú, error. Están rebasados. Fuera Vasco y venga el Tuca, todavía hay tiempo“, declaró el comunicador en un enlace en Generación F.

¿Cómo le ha ido a Ricardo Ferretti con la Selección Mexicana?

El veterano entrenador brasileño no ha comandado un proceso oficial con la Selección Mexicana, sino que ha tomado dos interinatos, en donde el más recordado fue el primero para ganarle a Estados Unidos el pase a la Copa Confederaciones del 2017.