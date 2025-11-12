Chivas es uno de los clubes que más está llamando la atención de cara al próximo mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026 debido a la cantidad de jugadores que podrían abandonar el redil; sin embargo, Ricardo Ferretti sugiere que no liberen a todos los elementos que suenan en rumores.

El histórico exentrenador del Guadalajara aseguró que una institución como el Rebaño no debería deshacerse de varios de sus futbolistas que llegaron como grandes bombazos al conjunto tapatío, poniendo como ejemplo lo que sucedió con Alexis Vega en Toluca.

Durante las semanas recientes se ha especulado que elementos como Alan Mozo, Cade Cowell, Gilberto Sepúlveda, Alan Pulido y Chicharito Hernández, entre otros más, tendrían un pie fuera de la institución en esta ventana de transferencias.

“Pienso que no está bien que Chivas se esté deshaciendo de algunos jugadores. De Mozo, de Cowell. Si estos jugadores vinieron con una urgencia, pero el Vaquero tiene como 21 años, Mozo llegó a ser nombrado para Selección. Entonces creo que Chivas tiene la necesidad de recuperar a estos elementos y no pase como Alexis Vega, no lo recuperaron y triunfó en el Toluca o César Huerta en Pumas.

“Esta gestión de que Guadalajara necesita recuperar a estos elementos, que cuando los contrataron eran salvación”, explicó el exentrenador en Futbol Picante de ESPN.