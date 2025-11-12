Los rumores acerca del futuro inmediato de varios jugadores de Chivas se están acentuando semana a semana, en donde uno de los futbolistas que más ha estado involucrado es Cade Cowell, quien se dice que tendría un pie en la MLS para el 2026.

La realidad es que el Vaquero no ha sido capaz de consolidarse como jugador del Guadalajara en casi dos años desde que llegó al redil, por lo que la paciencia de la directiva, afición y sobre todo la de Gabriel Milito se habría agotado.

Es por eso que el comunicador de ESPN, Jesús Bernal, reveló que el plan, desde el principio con Cade Cowell, era la de revenderlo en el futuro y obtener una ganancia económica, ya que su contratación no era vista como determinante para el proyecto deportivo.

“Es un jugador que en la MLS está bien valuado y en Chivas no ha entrado a las convocatorias en los últimos tres juegos. Gaby Milito ya no cuenta con él.

“Me decían que Chivas no lo trajo para ser una leyenda del equipo o para que jugara 10 años en la institución, sino que vieron una opción en el mercado, un jugador interesante al que lo compraron por buen precio y entienden que en la reventa pueden sacarle algo de dinero”, explicó el comunicador

¿Cuánto pagó Chivas por el fichaje de Cade Cowell en 2024?

El Guadalajara comenzó a explorar el mercado mexico-estadounidense, en donde la primera joya que deslumbró a Fernando Hierro se trató de Cade Cowell, por quien se desembolsaron 4 millones de dólares por el 80 por ciento de la carta, procedente del San José Earthquakes.