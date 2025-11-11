Chivas alcanzó el primer objetivo que consistía en calificar de manera directa a la Liguilla del Apertura 2025, por lo que tras el extenso parón que tendrán por la Fecha FIFA y el Play-In, se esperaba que Gabriel Milito les diera descanso a los jugadores, aunque la realidad es muy diferente.

Pese a que el Guadalajara volvería a la actividad hasta el 26 de noviembre, aproximadamente, el entrenador argentino ha decidido modificar su metodología de trabajo, por lo que ha agendado días con doble sesión de trabajo.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, explicó que la situación se debería a mantenerlos en buen nivel físico, así como concentrados en los objetivos; sin embargo, les darían tres días de descanso el fin de semana.

“Uno hubiera pensado que venían ciertos cambios de parte del técnico Gaby Milito, pero la manera en cómo está manejando el trabajo de la semana, llama la atención. Hasta pareciera que van a hacer una mini pretemporada para mantener al equipo activo, para que no se distraigan y haya una exigencia en la parte física“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugaría la serie entre Chivas y Cruz Azul?

Según nuevos reportes, el Guadalajara enfrentaría a La Máquina el jueves 27 en la cancha del Estadio Akron y el domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en donde se definiría el último Semifinalista del Apertura 2025.