La directiva de Chivas ya está planificando el próximo Clausura 2026, por lo que se estarían analizando los perfiles de varios futbolistas para poder apuntalar el plantel; sin embargo, habría un futbolista que apuntaba a vestirse de rojiblanco en diciembre, pero acaba de ser captado en un hospital.

Daniel Flores es un canterano del Guadalajara que se tiene prevista su reincorporación al redil para la pretemporada rumbo al próximo torneo; sin embargo, compartió una fotografía desde la cama de un hospital, provocando preocupación.

El zaguero que funge como lateral por la izquierda militó en el Phoenix Rising de Estados Unidos, club que decidió no hacer válida la opción de compra, por lo que regresará al chiverío para pelear un lugar en el primer equipo que comanda Gabriel Milito.

“Gracias por sus oraciones. Todo salió bien, gracias a Dios”, escribió Daniel Flores en su cuenta de Instagram; sin embargo, no dio más detalles sobre la causa por la que cayó en cama.

¿Por qué Gabriel Milito vería con buenos ojos el regreso de Daniel Flores?

El zaguero debutó en Liga MX durante el Clausura 2025 bajo la tutela de Óscar García Junyent; sin embargo, se lesionó en su partido de debut, por lo que no reapareció; sin embargo, Flores se desempeña como lateral por la izquierda, posición que solamente ocupa Bryan González en la actualidad.

Es por eso que ante situaciones de emergencia, Gabriel Milito tiene que recurrir a habilitar a jugadores como José Castillo o Miguel Gómez para cubrir esa zona del campo.