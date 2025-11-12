En Chivas están surgiendo una serie de rumores en torno al futuro de varios de sus futbolistas, en donde uno de los que más le preocupa a la afición es sobre Alan Pulido, quien es un ídolo por lo realizado en su primera etapa en el redil.

Desde hace varios meses se ha mencionado que el delantero tamaulipeco no renovará contrato con el Guadalajara, por lo que su nombre ha sonado en el radar de varios clubes, por lo que se confirmaría que el entrenador Gabriel Milito no lo querría en el redil para el Clausura 2026.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que dentro del chiverío no estarían satisfechos por las constantes salidas nocturnas de Puligol, que aunque no se ausentó a ningún entrenamiento, no estarían conformes con su compromiso con el club.

“Mucha gente habló durante la temporada que Alan Pulido había sido castigado que porque había cometido alguna indisciplina. En ese momento no había ninguna confirmación.

“Pero si hay algo que no le gusta a la disciplina del actual cuerpo técnico y es que a Alan Pulido le gusta mucho la noche, los amigos y las amigas, especialmente (…) Durante el actual semestre, cuenta la gente que está en el Guadalajara, que sí se le supieron muchas cosas.

“Nunca faltó a un entrenamiento o llegó en estado inconveniente, pero los preparadores físicos notan cuando un futbolista viene desvelado“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto le queda de contrato a Alan Pulido con Chivas?

El delantero mexicano llegó como refuerzo de cara al Clausura 2025 con un acuerdo por un año y con la opción de renovar por uno más; sin embargo, su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas, por lo que el chiverío no buscaría extenderle su contrato.