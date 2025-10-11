La espera ha llegado a su fin y la pelota volverá a rodar en las canchas de la Liga MX después del parón por la Fecha FIFA, en donde Chivas tratará de alargar su racha de triunfos el próximo fin de semana cuando reciban al Mazatlán en la cancha del Estadio Akron como parte de la jornada 13 del Apertura 2025.

El Guadalajara presume tres triunfos en fila, resultados que han metido de lleno a los rojiblancos a la contienda por el pase directo a la Liguilla, por lo que para mantener con vida esa ilusión necesitarán doblegar a los de la Perla del Pacífico.

Al chiverío le resta enfrentarse al Mazatlán, Querétaro, Atlas, Pachuca y Monterrey, por lo que luce relativamente accesible de que se mantenga esa buena racha rojiblanca para seguir escalando peldaños en la tabla de posiciones.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Mazatlán por la jornada 13 del Apertura 2025?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo doméstico se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Mazatlán?

El compromiso entre el Guadalajara contra los de la Perla del Pacífico contará con la transmisión en exclusiva de Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos será difundido por la cadena Telemundo.