El primer equipo femenil del Club Deportivo Guadalajara llega con la confianza en un alto nivel a la jornada 13 del Apertura 2025. En el duelo contra Mazatlán, el equipo de Antonio Contreras buscará la cuarta victoria consecutiva, ya que venció a León, América y Tijuana en las últimas tres fechas.

A partir de las 19 horas de este martes, Chivas Femenil visitará a Mazatlán en el Estadio El Encanto. Para la escuadra tapatía es una gran oportunidad de seguir sumando de a tres, ya que las Cañoneras integran el equipo más débil de toda la Liga MX Femenil, debido a que se ubican últimas.

¿Dónde ver EN VIVO el Mazatlán vs. Chivas Femenil por la jornada 13 del Apertura 2025?

La plataforma de streaming Tubi, de Fox, es la encargada de transmitir el partido entre Mazatlán y Chivas Femenil por la jornada 13 del Apertura 2025. Las rojiblancas casi que tendrán la obligación de ganar, ya que todos sus rivales directos se llevan los tres puntos contra las mazatlecas.

En los doce partidos jugados, Mazatlán nunca pudo alcanzar una victoria. De los 36 puntos que disputó, solo pudo conseguir 2. Es decir, empató en 2 partidos y fue derrotado en los otros 10. De esta manera, las cañoneras no tienen chances de acceder a la Liguilla del Apertura 2025.

Chivas Femenil ya se encuentra en Mazatlán para la jornada 13 del Apertura 2025

La plantilla comandada por Antonio Contreras partió desde Guadalajara hacia la ciudad de Mazatlán este lunes a las 11:30 horas. En la página oficial de Chivas se comunicó el hotel donde se hospedan las jugadoras rojiblancas: Fiesta Inn Mazatlán. Av. Camarón Sábalo S/N, Sábalo Country, 82110 Mazatlán.