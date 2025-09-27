El primer equipo femenil del Club Deportivo Guadalajara recuperó la confianza luego de tres victorias consecutivas. Entre ellas estuvo la victoria por 0-2 en el Clásico Nacional ante el América, nada menos. A partir de la buena racha, el equipo parece recuperar la confianza.

Así fue como lo reflejó Isabela Esquivias en diálogo con Chivas TV. “El equipo está mejor que nunca y definitivamente vamos por cosas muy grandes en este torneo. Estoy 100% segura y convencida. Y lo importante es que todas estamos así”, afirmó la jugadora rojiblanca.

“Estamos convencidas del trabajo que venimos haciendo, de lo que nos hemos demostrado a nosotras mismas, es valiosísimo. Va a ser sumamente importante para las últimas instancias para liguilla y estoy segura que vamos a llegar muy lejos. De repente se ven resultados que no nos esperábamos de otros equipos y nosotras estamos ahí”, agregó.

Luego, añadió: “Vamos de menos a más. Hemos competido contra equipos de primeros lugares y les hemos dado partidazos. Entonces, es confiar en el trabajo y seguir por esa misma línea para lograr lo que queremos. Valoramos muchísimo los minutos que nos dan y creo que lo más importante es tener una mentalidad muy fuerte”.

Isabela Esquivias platicó sobre su situación personal dentro de Chivas Femenil

Antonio Contreras no tiene en la primera consideración a Isabela Esquivias. “Ha sido un torneo un poquito irregular individualmente, de no ser convocada o convocada poquitos minutos. Estos últimos partidos tuve más minutos y bueno, es estar lista”, consideró.

“(Hay que) trabajar en los entrenamientos para cuando te toque, mantener esa ilusión, trabajar y empujar el equipo desde donde te toque. A veces es complicado mentalmente, pero creo que siempre hay que mantener esa humildad, ese trabajo que te va a beneficiar para cuando te toque jugar”, sostuvo.