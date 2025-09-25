Chivas Femenil no está teniendo el semestre que todos los aficionados y hasta los miembros del equipo hubieran imaginado, ya que han tenido un sinfín de tropiezos a lo largo de este Apertura 2025; sin embargo, el entrenador Antonio Contreras sigue arrastrando un severo problema que está inquietando en el redil.

Este proyecto de Nelly Simón de la mano del entrenador español ha traído consigo una serie de cambios a las ideas que predominaban dentro de la institución en semestres anteriores y la prueba más clara es que las juveniles poco a poco están siendo relegadas, en donde menos jugadoras jóvenes tienen la oportunidad de tener minutos.

La estadística que refleja esta problemática a la perfección la muestra la propia Liga MX Femenil, en donde el chiverío es el segundo peor equipo de todo el balompié nacional en cuanto al cumplimiento de la regla de menores, ya que todavía le faltan 731 minutos por sumar para cumplir con el reglamento, solamente delante de Tigres que le faltan 776.

Al Guadalajara solamente le restan cinco partidos por disputar en la fase regular, por lo que el entrenador español deberá comenzar a recurrir a talento juvenil en estos compromisos si desea evitar la sanción que radica en perder tres puntos al final del semestre.

Antonio Contreras “tranquilo” por falta de minutos de juveniles

“Diría que sí, está todo planificado. Tenemos todo más o menos preparado que para eso me pagan, para tener las cosas más o menos controladas“, declaró de manera descortés en conferencia de prensa tras el duelo contra Tijuana.