La carrera del futbolista profesional suele ser muy corta y sobre todo muy difícil, no solamente por los esfuerzos para llegar a Primera División, sino que mantenerse en gran nivel, situación que sucede también en la Liga MX Femenil.

La exjugadora y campeona con Chivas Femenil en el Clausura 2022 y el Campeón de Campeonas 2021-2022, Michelle González, ha tenido complicaciones para continuar su carrera como futbolista profesional después de su salida del Rebaño.

La zaguera que fue crucial para los dos títulos del Rebaño y el récord de menos goles recibidos en el Circuito Rosa, salió del Rebaño de cara al Clausura 2024, participando un año con Toluca y posteriormente un semestre con Santos Laguna, en donde salió al término del Clausura 2025.

Desde entonces, Michelle González no pudo encontrar nuevo equipo, por lo que decidió darle un giro a su carrera, pero manteniéndose ligada al balompié, por lo que habría llegado al cuerpo técnico de Antonio Spinelli, quien hace unas semanas fue presentado como seleccionador nacional de Perú.

Fue este martes 23 de septiembre cuando se reveló la presencia de la exdefensa central en el equipo del timonel argentino a través de unas imágenes que circularon en redes sociales, en donde el Tano, Michelle y otros asistentes acudieron al entrenamiento del Sporting Cristal Femenil.

