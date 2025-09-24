El futbol es un deporte que despierta muchas emociones en millones de personas alrededor del mundo; sin embargo, los y las futbolistas tienen otros gustos y pasiones, en donde esta exjugadora de Chivas Femenil ha logrado juntar sus dos gustos más grandes.

Alessandra Ramírez tuvo un proceso formativo en el balompié de Estados Unidos en equipos como Cerritos Falcons, Rio Hondo Roadrunners, Westcliff University y First Team All Conference CALPAC Championship y hasta tuvo procesos en Selecciones Mexicanas Sub 17 y Sub 20, por lo que se despertó el interés del Rebaño.

La zaguera fue refuerzo del Guadalajara de cara al Apertura 2023 y aunque solamente estuvo un año como rojiblanca, vivió su primera experiencia en la Liga MX gracias a las rojiblancas, pasando posteriormente a Santos Laguna y actualmente está en el Club León.

La defensora mexico-estadounidense compartió el martes por la noche unas historias a través de su cuenta de Instagram en donde compartió que se integró al área de prensa del Club León como fotógrafa, en donde inclusive presumió captar el festejo de James Rodríguez durante el duelo contra el Mazatlán.

Hay que mencionar que la fotografía es la otra pasión de la futbolista de 24 años, ya que inclusive tiene una cuenta alterna de redes sociales en donde presume algunas de las imágenes que registra con su cámara, aunque sorprendió en la Liga MX Femenil su nuevo empleo.

¿Cómo le fue a Alessandra Ramírez en Chivas Femenil?

La zaguera nunca logró consolidarse como titular en el Guadalajara, por lo que tuvo muy poca participación con la escuadra tapatía, ya que en un año que fue parte del redil solamente jugó 90 minutos, repartidos en cuatro partidos.