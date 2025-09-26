Las Chivas de Guadalajara Femenil sumaron su tercer triunfo de manera consecutiva el fin de semana anterior cuando derrotaron a Tijuana 2-0 en un duelo que las colocó en la quinta posición de la tabla general. No obstante, hubo otro dato para destacar y fue el debut de la juvenil Valeria Alvarado.

La mediocampista ya había sido observada por el entrenador Antonio Contreras desde que estaba en los equipos juveniles, por lo cual fue tomada en cuenta para hacer el viaje a Isla Navidad en la Pretemporada, pero fue hasta la Fecha 12 donde el timonel español le dio la oportunidad de aparecer en la Liga MX Femenil.

La gran noticia es que lo hizo como titular y vaya que cumplió con las indicaciones del entrenador, ya que estuvo en todo momento muy atenta a su posición como interior deteniendo los embates del rival y también proyectándose al frente a la hora de atacar.

Valeria Alvarado en Pretemporada con Chivas Femenil. FOTO: CHIVAS

Valeria tiene 17 años y ha vivido en Chivas todo su proceso juvenil que le ha permitido viajar a algunos países para disputar varios torneos. Ha sido llamada de manera recurrente a la Selección Mexicana Sub-20 y dejó una grata sensación al interior del cuerpo técnico de Guadalajara para el resto del Apertura 2025.

“Jugadora con muy buena técnica individual para manejar el juego desde el medio campo. Sus cambios de dirección con pelota controlada le permiten encontrar líneas de pase interiores que rompen líneas rivales. Es una constante en las convocatorias de la Selección Mexicana Sub 20”, fue lo que publicó Chivas Femenil en su portal oficial hace unos meses que fue considerada para hacer la Pretemporada con el primer equipo.

Los números de Valeria Alvarado en su debut con Chivas Femenil

90 minutos disputados

1 balón recuperado en cancha rival

2 balones recuperados en disputa

1 1 vs 1 defensivo exitoso

2 pases acertados en último cuarto de cancha

“Con solo 17 años, ‘Vale’ levantó la mano para convertirse en una opción más para Chivas Femenil de cara al cierre de campeonato, dejando en claro que puede cumplir a la perfección las tareas que Antonio Contreras le encomiende”, agregó el sitio del Rebaño.