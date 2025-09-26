Tal parece que el técnico de las Chivas de Guadalajara, Gabriel Milito, salió bien librado de los partidos más complicados en el Torneo Apertura 2025, con una victoria, un empate y dos derrotas, pero que lo tienen cerca de la zona del Play In, por lo cual la directiva no tiene en mente hacer algún cambio, sin embargo, las exigencias van a ser distintas.

Luego de la victoria contra Necaxa en el compromiso del martes pasado, el Rebaño Sagrado llegó a 11 puntos que lo colocan a un puesto de la zona del Play In, por ello el partido de esta noche frente a Puebla es clave para seguir con la inercia positiva y para ganar más terreno con la directiva, que piensa en un significativo repunte en el cierre del torneo regular.

“Para la directiva de Chivas y cuerpo técnico los anteriores rivales estaban en un plano mayor en cuanto a proyecto y plantel; sin embargo, la manera de competir les agradó y la forma de parar al equipo no desagradó, por lo que ahora en cuanto a rivales la exigencia es otra y será la etapa a juzgar más a fondo a Milito, ya que desde el juego frente a Necaxa, los rivales están en el mismo renglón de calidad que Chivas y en algunos casos debajo”.

Milito tiene a Chivas en el lugar 11 de la taba general. Foto: Imago7/Cristian Hernandez

“Por todo eso esperan que la suma de puntos sea más positiva que la primera mitad del torneo, por lo que con las bajas y la crisis de resultados de Pachuca y León, en Chivas ven con buenos ojos la posibilidad de meterse al Play In, por lo que la exigencia para Milito sube de nivel, lo mismo que para el plantel”, fue parte de lo que publicó Rubén Rodriguez en su columna en Mediotiempo.

Los siguientes rivales de Chivas en el Apertura 2025

Guadalajara visitará esta noche a Puebla en un encuentro por la Jornada 11, después viajará a la capital del país para enfrentar a Pumas de la UNAM en la 12, para la 13 recibirá a Mazatlán, Querétaro en la Fecha 14, Atlas en la 15, Pachuca en la 16 y termina el campeonato regular contra Rayados en el Estadio Akron.