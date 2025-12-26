Chivas sigue afinando detalles en este mercado de fichajes, no solamente para conseguir refuerzos, sino también encontrándole acomodo a los jugadores que no entran en planes, por lo que la directiva rojiblanca está trabajando a marchas forzadas para poder cerrar plantel cuanto antes.

Aunque aún hay muchos elementos a la espera de que se confirme su futuro, el Guadalajara ya habría logrado concretar el préstamo del cancerbero Eduardo García con el Mazatlán, quitándose así un dolor de cabeza más para los próximos días.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que el plan de los rojiblancos es que su canterano tenga la posibilidad de tener actividad casi asegurada en el torneo para que siga creciendo y regrese, en un futuro cercano al redil para competir por el puesto titular.

“Se acaba de cerrar la negociación, es prácticamente un hecho que el Dragón García es nuevo portero de Mazatlán. Se va prestado con la intención de tener minutos, de jugar y que regrese. Ya veremos si al término de este primer semestre se renueva el préstamo porque la franquicia va a cambiar.

“La intención es que juegue, ese es el punto más importante. Que tenga minutos, éxito y que regrese para ser un jugador mucho más completo y un arquero mucho más competitivo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué no se quedó el Dragón García en Chivas?

La realidad es que el Guadalajara tiene bien cubierta la zona de la portería con la presencia de Raúl Rangel, además de que el suplente es Óscar Whalley, por lo que la directiva decidió darle la oportunidad al Dragón fuera del club para que siga teniendo minutos.