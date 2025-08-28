La próxima edición de la Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca, por lo que todos los jugadores mantienen la ilusión de tener un buen nivel durante los próximos meses para poder colarse a sus respectivas selecciones nacionales; sin embargo, un elemento de Chivas estaría alejándose de esa posibilidad.

Efraín Álvarez es uno de los futbolistas más destacados del Guadalajara pese a que recién llegó como refuerzo; sin embargo, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, estaría omitiéndolo del Tricolor, poniendo en riesgo su lugar en la contienda más importante del planeta.

El ’10’ del chiverío venía formando parte constante de las convocatorias en el combinado nacional, en donde inclusive formó parte del plantel que fue campeón de la Copa Oro en verano; sin embargo, desde entonces ha estado borrado de México.

Para el microciclo que se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento hace unos días, Javier Aguirre prescindió de varios elementos que parecía que consideraba inamovibles en su esquema, entre los que estuvieron Roberto Alvarado y el propio Efraín Álvarez.

Sin embargo, para los dos compromisos de la Fecha FIFA contra Japón y Corea del Sur, el Vasco mandó a llamar a su Selección estelar, en donde sorprendió que volvió a prescindir del futbolista de Chivas, demostrando que no lo estaría considerando entre sus elegibles para el Mundial.

¿Quiénes son los convocados de Chivas para la Fecha FIFA de septiembre?

Pese a que en el microciclo se llevó a cinco jugadores del Guadalajara para observarlos de cerca, Javier Aguirre decidió solamente mandar a llamar a dos jugadores rojiblancos para los amistosos con Japón y Corea del Sur, en donde Raúl Rangel y Roberto Alvarado fueron los únicos considerados.