Finalmente pasó la fecha FIFA y todo el mundo se encuentra pendiente de lo que va a suceder con Chivas en la siguiente jornada del Apertura 2025. De cara al siguiente choque contra Mazatlán, la afición del Guadalajara recibió la noticia que quería escuchar debido a que se confirmó que Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez están recuperados de su lesión y podrán ver acción en el Estadio Akron.

No hay dudas de que todo el mundo sigue de cerca todo lo que sucede con el equipo de Gabriel Milito debido a que se afianza en la zona de Play-in. Especialmente porque el Rebaño Sagrado se metió en la pelea para quedarse con uno de los boletos directos a la liguilla, la cual sería clave para administrar cargas de cara a la Fiesta Grande.

En medio de este contexto, Chivas hoy cuenta con una gran cantidad de bajas por lesión con figuras importantes. Post Clásico Nacional, el Rebaño Sagrado no ha parado de perder jugadores importantes como Érick Gutiérrez y Roberto Alvarado.

De cara al duelo contra Mazatlán, ESPN dio a conocer que tanto Guti como el Piojo estarán disponible para el partido en el Estadio Akron. “Erick Gutiérrez y Piojo Alvarado están listos para regresar a la acción con Chivas. Guti superó una lesión muscular y ‘Piojo’ un esguince de tobillo. Podrían jugar ante Mazatlán el próximo sábado”, reportaron en X.

¿A qué hora se jugará Chivas vs. Mazatlán?

El juego entre Chivas y Mazatlán se va a llevar adelante el próximo sábado 18 de octubre en el Estadio Akron a las 19:00 del Centro de México. El partido solamente se podrá seguir EN VIVO por Amazon Prime en el territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.