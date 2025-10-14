La Selección Nacional de México dejó muchas dudas de cara al Mundial 2026 tras haber perdido por 4-0 ante Colombia en Estados Unidos. En medio de este contexto, Javier Aguirre lanzó una dura advertencia que pondrá en alerta a los jugadores de Chivas que son convocados con regularidad al señalar que quien no aguanta la presión no tiene lugar en el Tri.

Lo sucedido en el AT&T Stadium de Texas dejó en evidencia que al conjunto nacional no le alcanza con el nivel que tiene para ser protagonista en la próxima Copa del Mundo. El equipo de Héctor Lorenzo lo superó con un equipo B a los mejores jugadores mexicanos que hoy cuenta el futbol mexicano.

La derrota frente a Colombia dejó con varias críticas a jugadores, cuerpo técnico y directiva de la Federación Mexicana de Futbol. Previo al duelo contra Ecuador, Javier Aguirre se hizo cargo de la conferencia de prensa en la que advirtió a jugadores al señalar que quienes no soporten la presión no tienen lugar en su equipo.

Javier Aguirre tiene en el radar a algunos jugadores de Chivas de Guadalajara.

“El que no aguante vara, como se dice popularmente, no tiene fortaleza mental para estar aquí en la Copa del Mundo. El Mundial en México es el mejor evento deportivo en el que estuvo involucrado. Este mundial es algo que tengo grabado como jugador y quiero vivirlo como entrenador y se los transmito”, expresó el timonel del Tri.

Y agregó: “Yo no tengo redes sociales, pero los jugadores los leen y escuchan, pero si no son capaces de aislarse, no merecen estar aquí. O se ponen nerviosos por un balón que viene o los critican. Si esto no sucede, no sirven para estar en la selección”.

Ricardo Peláez quiere a Luis Malagón como titular ante Ecuador

Uno de los futbolistas que quedó expuesto en la Selección Mexicana es Luis Ángel Malagón, por lo que se especula que frente a Ecuador sea suplente y vuelva al once Raúl Rangel. Sin embargo, Ricardo Peláez dijo que “(Malagón) es el portero más confiable de los que hay y hay que darle continuidad”.