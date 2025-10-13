Daniela Bravo, hermana de Omar ‘N’, exjugador de Chivas actualmente vinculado a un proceso judicial por presunto abuso sexual infantil, salió públicamente a defender la inocencia de su familiar y a cuestionar la versión de los hechos que lo involucran. Según señaló, todo el caso tendría un trasfondo económico más que legal.

“Yo no tengo duda de que esto es un tema económico. Tengo razones y pruebas para fundamentar esto. Omar previamente apoyó a su familia y de alguna manera fue defraudado. Le prestó a su hermano (de su pareja) alrededor de 6 millones de pesos justo meses atrás de esta situación y nunca se los devolvieron”, aseguró la hermana del acusado ante los medios de comunicación.

Además, la protagonista también apuntó que el conflicto coincidió con una ruptura inminente por parte del exfutbolista: “Él ya estaba a punto de separarse de esta persona y todo detonó casualmente este mes que ya se iba a ir de su casa y que ella estaba enterada de que la iba a dejar. Él incluso con esta situación nos llegó a comentar que le iba a comprar una casa y no la iba a dejar desamparada”, detalló.

Respecto a las pruebas que se han presentado, su familiar cuestionó su validez y aseguró que no hay evidencia concluyente de los hechos que se le imputan a Omar. “Nada más fueron pantallazos, nada más fueron conversaciones cortadas, insinuaciones y en el video igual, entonces no hay una evidencia clara que diga que fue un tocamiento ni en el video, incluso, por el cual se le acusa supuestamente. No hay certeza de que hubo un tocamiento o algo más”, afirmó.

Hermana de Omar ‘N’ cuestiona las fechas mencionadas

Por último, la familiar del denunciado subrayó que Omar contaría con testigos que demostrarían su coartada en la fecha señalada de los hechos. “Le mintieron al ministerio público porque su declaración no está bien fundamentada. No hay pruebas de que él estuvo ese 10 de mayo del 2019 en la situación que lo presentan. Él estuvo en la ciudad de Los Mochis, estuvo conmigo, con mi familia, hay testigos”, concluyó la hermana.