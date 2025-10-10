Omar ‘N’, el máximo goleador en la historia del Club Deportivo Guadalajara, fue vinculado a proceso. De acuerdo con los reportes, el detenido se le determinó prisión.

Al exjugador del Rebaño Sagrado, se le determinó prisión preventiva oficiosa por un tiempo de seis meses, con un plazo de un mes para la finalización de la investigación complementaria.

Cabe mencionar que el domingo pasado 5 de octubre fue imputado cuando su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, de 144 horas, para recabar pruebas.

Omar Bravo fue detenido en Zapopan, Jalisco

Y es que tras su captura por medio de una orden de aprehensión realizada en el municipio de Zapopan, Jalisco, el artillero azteca fue llevado ante las autoridad juridiccional que emitió el mandato para continuar su proceso.

¿De qué es acusado Omar ‘N’, leyenda de Chivas?

Según la Fiscalía del Estado de Jalisco, Omar ‘N’ habría abusado en varias ocasiones de una menor de edad, y fue detenido el pasado 4 de octubre por los elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.