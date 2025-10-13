Mientras Chivas se prepara para recibir a Mazatlán el sábado, el Estadio Akron se viste de gala para ser anfitrión del amistoso de la Selección Mexicana ante Ecuador. En medio de este contexto, dan a conocer que a diferencia del Guadalajara el Tri no va a poder llenar el inmueble de Zapopan para el encuentro en fecha FIFA.

El estadio del Rebaño Sagrado no ha parado de llevar adelante importantes remodelaciones en su inmueble debido a que el próximo año será una de las tres sedes en la próxima Copa del Mundo. Mañana se llevará adelante un fuerte ensayo en la organización debido a que se utilizará el protocolo para recibir los partidos mundialistas.

En medio de este contexto, la Selección Nacional de México recibirá a Ecuador en el segundo amistoso en esta fecha FIFA. El equipo de Javier Aguirre viene de recibir una dura goleada ante Colombia por 4-0 en Estados Unidos y revelan que el Estadio Akron no estará lleno para recibir al Tri.

El Estadio Akron recibirá a la Selección Mexicana ante Ecuador. (Foto: IMAGO7)

“La venta de boletos venía floja y ahora va a ser difícil que esté lleno el Estadio Akron, como si estuvo el año pasado cuando se jugó ante Estados Unidos”, expresó Mauricio Imay en ESPN. Por su parte, Jesús Bernal agregó: “De hecho contra Estados Unidos en la preventa se fueron los boletos. Ahí se acabaron. Hoy estamos a 2 días del partido, de 86 zonas que tiene el inmueble hay vendidas 21. Imagínate cómo está la situación, difícil pensar que se vaya a llenar el inmueble. Además, tampoco abonan. Los boletos rondan los mil pesos”.

¿A qué hora se juega México vs. Ecuador en el Estadio Akron?

Como decíamos, el Estadio Akron se viste de gala para recibir a la Selección Mexicana cuando enfrente a Ecuador en una nueva fecha FIFA. El duelo se llevará adelante desde las 20:30 del Centro de México y se podrá ver por TV Azteca y TUDN.