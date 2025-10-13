En las últimas horas comenzó a surgir la ilusión en la afición de Chivas debido a que Hirving Lozano señaló que le gustaría jugar en el equipo más grande de México. Sin embargo, será difícil que el Guadalajara pueda fichar al atacante que hoy se encuentra con la Selección Mexicana debido a que su salario rondaría en los seis millones de dólares al año.

El viernes David Faitelson llevó adelante con Chucky en TUND en la que señaló que le gustaría jugar en el Rebaño Sagrado. “Sí, claro que jugaría en Chivas, ¿por qué no? Sería una experiencia muy bonita jugar en un equipo de puros mexicanos”, expresó el atacante que fue campeón en Europa con PSV y Napoli.

Esta declaración comenzó a ilusionar a la afición rojiblanca especialmente porque ha surgido información que patrocinadores ayudarían a que llegue un futbolista de renombre. Sin embargo, hay que decir que los chivahermanos deberán volver a la realidad, ya que será muy complicado que llegue en el próximo mercado de pases.

El motivo por el que no llegará se debe a que al alto salario que Chucky gana actualmente en San Diego FC de la MLS. Según lo informado por Bolavip México, el futbolista mexicano hoy percibe un salario de seis millones de dólares, salario muy alto que hoy no estaría recibiendo ningún jugador del Guadalajara.

¿Cuál es el jugador con mejor salario en Chivas?

Para tener en cuenta por qué Chivas no podría pagar el salario de Hirving Lozano hay que tener en cuenta que el futbolista mejor pagado gana poco más de 2,5 millones de dólares. Diario Récord confirmó esta información luego de que diera a conocer cuánto ganaba al año Luis Romo, futbolista que llegó en el Clausura 2025.