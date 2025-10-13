Las Chivas de Guadalajara afrontaron este fin de semana su compromiso en Estados Unidos, donde se enfrentaron al América en un Clásico Nacional que terminó 1-1. El Rebaño Sagrado le dio minutos a varios elementos que venían sin jugar, incluido Chicharito Hernández, autor del gol en el amistoso ante el cuadro azulcrema.

Ahora, lo que sigue para el Guadalajara es enfocarse nuevamente en el Apertura 2025 de la Liga MX, donde encadena tres victorias consecutivas que lo han dejado a tiro de la clasificación directa para la Liguilla. Su próximo duelo será este sábado ante Mazatlán, en el Estadio Akron.

Richard Ledezma jugó un partido especial

Además de tratarse de un Clásico Nacional, Richard Ledezma jugó un partido especial. El mexicoamericano regresó a su casa y se expresó en redes sociales con gran alegría por ello: “Muy orgulloso de jugar en frente de mi gente por primera vez en mi carrera. Gracias Phoenix”, expresó quien fue uno de los puntos altos del Rebaño.

El mensaje de Richard Ledezma en redes sociales (Captura)

Óscar Whalley salió fortalecido del Clásico Nacional

Otro de los que aprovechó la oportunidad en el amistoso ante América fue sin dudas Óscar Whalley. El portero de 31 años se mostró firme bajo los tres palos, donde destacó una doble atajada de gran mérito. Además, también mostró un buen juego con los pies. Por todo esto, varios aficionados consideraron que merecería una oportunidad como titular en desmedro de Raúl Rangel, quien ha tenido algunos fallos en lo que va del semestre.

Chivas Femenil ya está en Liguilla

El Guadalajara empató 1-1 ante Puebla en la Liga MX Femenil, resultado sorprendente por el buen andar que traía el conjunto rojiblanco a comparación de la Franja, penúltimo clasificado. Caro Jaramillo marcó el gol del empate pero lo cierto es que de todas formas los otros resultados le bastaron al Rebaño para asegurar su lugar en la próxima Liguilla, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular.