La Liga MX en el último tiempo se ha destacado por fichar a jugadores con pasado importante en el futbol de Europa. Chicharito Hernández es uno de ellos y, a diferencia de James Rodríguez, Kalor Navas, Aaron Ramsey y Allan Saint-Maximin, es el único futbolista profesional que se encuentra en el balompié mexicano en haber ganado la Premier League.

Queda claro que la llegada de Javier Hernández al Guadalajara generó una revolución en la que se beneficiaron todos los clubes mexicanos. Con su llegada se vendieron todas las playeras en el conjunto rojiblanco con su nombre y número, mientras que el resto de los equipos vendieron con anticipación las entradas para ver de local al máximo goleador de la Selección Mexicana.

La actualidad está muy alejada de esta expectativa que generó Chicharito Hernández debido a que solamente anotó tres goles desde que volvió a vestir el jersey de Chivas. A pesar de este momento, el futbolista del Rebaño Sagrado se vuelve a destacar ante las figuras que llegaron de Europa.

Uno de los puntos en común que tienen Javier con James Rodríguez, Keylor Navas, Aaron Rampsey Maximin es que todos jugaron en la liga más importante del mundo: la Premier League. Sin embargo, como referente y campeón de este torneo solamente lo pudo lograr el futbolista formado en Verde Valle.

Chicharito Hernández le marcó a América

Ayer por la noche en Estados Unidos se volvió a jugar una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas y Estados Unidos. Chicharito Hernández fue titular contra el conjunto azulcrema y anotó por primera vez ante las Águilas luego del recentro de Teun Wilke.