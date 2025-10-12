El Club Deportivo Guadalajara aprovechó la Fecha FIFA de octubre para seguirse preparando de cara al cierre de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 y tuvo que viajar a Estados Unidos para medirse el sábado pasado al Club América en una edición más del Clásico Nacional.

El partido terminó 1-1 gracias a los goles de Javier ‘Chicharito’ Hernández y Víctor Dávila, en un duelo que tuvo grandes emociones, de ida y vuelta, aunque en el marcador no se vio reflejado.

Uno de los jugadores más productivos de Chivas fue el exjugador del Manchester United, Real Madrid, entre otros, pero no sería considerado por Gabriel Milito para la próxima campaña del máximo circuito del balompié azteca, pues su nivel ha quedado por debajo de las expectativas.

‘Chicharito ‘ fue autor del primer en el Clásico Nacional.

¿Cuándo termina el contrato de ‘Chicharito’ Hernández en Chivas?

De acuerdo con diversos reportes, el contrato de Javier ‘Chicharito’ Hernández con el Club Deportivo Guadalajara termina en diciembre próximo y como no entraría en planes de Gabriel Milito, la directiva de Chivas no estaría dispuesta a ofrecerle una renovación debido a su bajo rendimiento futbolístico.

Cabe mencionar que Javier Hernández ha sido objeto de críticas por parte de la afición del Rebaño Sagrado, pues no ha ayudado en nada desde que regresó a la Liga MX para que el equipo sea más competitivo.