A principios de año se dio a conocer que la directiva del Club Deportivo Guadalajara se encontraban interesados en los servicios de Obed Vargas, de cara al Torneo Clausura 2025 tras dar por perdidos tanto a Luis Chávez como a Orbelín Pineda.

Cabe mencionar que el mexicoamericano se desempeña como mediocampista en el Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS) y en plena Fecha FIFA de octubre surgió información de que los dueños del Chelsea de la Premier League se encuentran interesados en sus servicios.

El jugador de 20 años de edad ha dado mucho de qué hablar en el Mundial Sub-20 de Chile con la Selección Mexicana y según Telefootball el movimiento a la escuadra inglesa podría concretarse en el mercado de fichajes de invierno.

¿Cuál es el valor de Obed Vagas?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor de Obed Vargas ronda los 8 millones de dólares, es decir, poco más a 148 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, pero está claro que Seattle Sounders lo vendería en una cifra mayor.

Destacar que, ai bien el joven jugador nació en Anchorage, Alaska, Estados Unidos, su papá es originario de Morelia, Michoacán, así que ante las leyes es mexicano y de hecho ya fue considerado por Javier Aguirre para representar al TRI Mayor.