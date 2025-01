Obed Vargas fue uno de los tantos nombres que sonaron para reforzar a Chivas en las últimas semanas. El mediocampista mexicoamericano de 19 años ha sido una de las grandes promesas del Seattle Sounders, lo cual despertó el interés del Rebaño Sagrado y de otros clubes de la Liga MX. Sin embargo, su llegada nunca se concretó, y ahora ha salido a la luz un factor que podría haber sido clave en esta decisión.

Fue el periodista César Merlo quien reveló que Chivas tenía en carpeta a Obed Vargas y le seguía los pasos. Luego se supo que tanto el mediocampista como otros jugadores mexicoamericanos, eran seguidos por el Rebaño desde hacía varios meses atrás. Finalmente, el rumor perdió fuerza y no se concretó su llegada a Verde Valle.

El fichaje de Obed Vargas costaba una millonada

Recientemente, en el programa del periodista regiomontano Willie González, su compañero Eduardo Torres señaló que Monterrey también mostró interés en Vargas. Al realizar su consulta, la directiva de Monterrey se encontró con una cotización sorprendente por parte del Seattle Sounders: 10 millones de dólares. Una cifra que, probablemente, también habría sido el principal impedimento para que Chivas avanzara en la negociación.

Si bien no hay confirmación oficial de que este haya sido el motivo por el cual el Rebaño no cerró su fichaje, el alto costo del jugador haría pensar que esa fue la razón más lógica. Chivas, que en este mercado de fichajes no realizó contrataciones de alto impacto, probablemente consideró que la inversión por Vargas era demasiado elevada.

¿Obed Vargas seguirá en carpeta de Chivas?

El caso de Obed Vargas deja en evidencia el creciente valor de los futbolistas mexicoamericanos en el mercado internacional. A pesar de su corta edad, el mediocampista ya ha sumado experiencia en la MLS y es visto como un jugador con gran proyección. Sin embargo, su precio podría seguir alejando a los equipos de la Liga MX que buscan sumarlo a sus filas.

Por ahora, Vargas continuará su carrera en la MLS, mientras al mismo tiempo, ya eligió representar a la Selección Mexicana. Resta ver si en el futuro el Rebaño vuelve a la carga por el talentoso mediocampista o si su alto valor de mercado lo mantiene fuera de su alcance.