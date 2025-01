En las últimas horas surgió la información de que el mediocampista de 19 años, Obed Vargas, sería uno de los objetivos de Chivas para reforzar su plantilla en este Clausura 2025. El Rebaño aún no se despide del mercado y menos aún después de la mala actuación del equipo en su visita a los Xolos de Tijuana.

Fue el periodista César Merlo quien dio a conocer que Chivas seguía de cerca a Obed Vargas, mexicoamericano que milita en el Seattle Sounders y ha elegido representar a la Selección Mexicana. Sin embargo, puede que el interés no necesariamente se traslade a negociaciones formales para su fichaje.

Obed Vargas sólo sería seguido: de momento no hay oferta

Más allá de la fuerza que tomó el rumor, el periodista César Huerta contó que Obed Vargas es seguido por el Rebaño desde hace ya un tiempo. Y eso no significa que vayan a enviar una oferta formal para hacerse con sus servicios. “Chivas tiene una lista que hasta hace un tiempo era de alrededor de 40 futbolistas. Se les da seguimiento”, explicó.

“Algunos juegan en Estados Unidos, otros en Sudamérica, hay alguno perdido por allí. Por ejemplo estaba Luca Martínez Dupuy. Donde quiere que hay un mexicano, el Guadalajara medianamente les da seguimiento”, detalló el periodista en su última transmisión para el canal de Youtube.

Pese a los rumores, al menos por el momento Chivas no tendría pensado avanzar por Obed Vargas: “No necesariamente quiere decir que en algún momento vayan a ir por él. Chivas tiene puesto el ojo en este muchacho desde hace bastante tiempo, no está a partir de hoy en la lista de seguimiento. Tiene ya rato de que el Guadalajara le sigue la pista y está al pendiente de cómo va progresando”. Por último, concluyó: “Hasta donde yo he podido averiguar, no existe en este momento una oferta por parte de Guadalajara diciéndole al Seattle Sounders quiero contratarlo”.

¿Quién es Obed Vargas?

El mediocampista de 19 años milita en Seattle Sounders de la MLS y ya tiene unos 93 partidos como profesional a pesar de su corta edad. En sus inicios, Obed Vargas jugó para las Selecciones Juveniles de Estados Unidos en las categorías Sub-15, Sub-20 y Sub-23. Sin embargo, sobre el final de su etapa formativa jugó para el Sub-23 de México y comunicó su decisión de representar al Tri, donde ya ha sido convocado para la Selección Mayor.