Chivas se encuentra muy atento a todo lo que sucede en el mercado de pases debido a que busca refuerzos de jerarquía. En medio del inicio del campeonato dan a conocer que el Guadalajara estaría detrás de Obed Vargas, por lo que repasamos el perfil del futbolista que juega en Seattle Sounders de la MLS.

El equipo rojiblanco viene de caer por 3-2 ante Necaxa, por lo que la afición está molesta por la derrota. A su vez, no se dio de momento la llegada de Orbelín Pineda, quien parece no va a llegar, y Efraín Álvarez, plan C ante la posible no llegada del Maguito y de Luka Romero.

En medio de toda esta información dieron a conocer que Chivas estaría interesado en Obed Vargas. “Chivas ha puesto los ojos en Obed Vargas, futbolista nacido en Estados Unidos pero que representa a México. Juega en Seattle de la MLS y, pese a sus 19 años, tiene 93 partidos en primera división”, reportó César Merlo. A su vez, Jóvenes Futbolista Mexicanos señalaron que también es buscado desde la Premier League.

Chivas estaría interesado en Obed Vargas. (Foto: Getty)

¿Quién es Obed Vargas?

Como dice César Merlo en X, Vargas tiene 19 años, jugó 93 encuentros y se desempeña como contención. El nacido en Alaska lleva anotados dos goles, ocho asistencias y lleva más de seis mil minutos de juego con el conjunto de la MLS.

Otro punto importante es que ya decidió jugar para la Selección Nacional de México, conjunto en el que vio acción entre oportunidades a lo largo del 2024. Cabe destacar que representó a la Selección de Estados Unidos pero en categoría Sub-23, donde anotó un gol en dos partidos, y en Sub-20, disputó nueve juegos.

Cabe destacar que en el 2024 se dio a conocer que América estaría detrás de Obed Vargas. Según lo informado por América Monumental, la idea del conjunto azulcrema era obtener el fichaje del méxicoestadounidense ante la posible salida de Richard Sánchez.