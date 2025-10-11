Después de una nueva semana de trabajo en medio del receso por fecha FIFA, las Chivas de Guadalajara volverán a la acción este sábado 11 de octubre, enfrentando al América en una nueva edición del Clásico Nacional, el cual tendrá lugar esta vez en suelo estadounidense. El Rebaño quiere ratificar su victoria en el último enfrentamiento en el Apertura 2025.

Hirving Lozano no le cierra las puertas a Chivas

En los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que el atacante mexicano, Hirving Lozano, pueda ser el refuerzo estelar del Guadalajara en 2026. En una reciente entrevista con David Faitelson, el Chucky respondió: “Sí, claro que jugaría en Chivas, ¿por qué no? Sería una experiencia muy bonita jugar en un equipo de puros mexicanos“. No obstante, tampoco cerró las puertas del cuadro azulcrema: “Yo no le cierro las puertas a ninguno; la verdad que son grandes clubes. América es el grande de México, la verdad que sí me gustaría estar en ese club o en alguno de esos clubes y el tiempo lo dirá”.

Luis Romo sobre lo que representa jugar en Chivas

El mediocampista Luis Romo ha jugado todos los minutos del Apertura 2025 y su nivel le sirvió para regresar a la Selección Mexicana. Ahora, en diálogo con TUDN, el referente rojiblanco expresó: “Ir a Chivas es un reto muy grande en mi carrera. Es un equipo que compite a tope siempre y siempre los errores los pagamos. Somos uno de esos equipos en el que el que se equivoca, la paga siempre. Hoy vivirlo, ya estando ahí te vas dando cuenta más de lo que es Chivas. Todo lo que hagas tiene una repercusión y te obliga a estar a tope todo el tiempo. Es un lindo reto”.

Omar ‘N’ quedará detenido

Al máximo goleador en la historia de Chivas, Omar ‘N’, se le determinó prisión preventiva oficiosa por un tiempo de seis meses, con un plazo de un mes para finalizar la investigación complementaria. Al exfutbolista se lo acusa por abuso sexual agravado y habría varias pruebas en su contra.

Amistoso Chivas vs. América en Estados Unidos

El Rebaño Sagrado se medirá ante las Águilas este sábado 11 de octubre, a partir de las 21:00hs de la CDMX, en el State Farm Stadium de Glendale. El choque se podrá seguir mediante las señales de de TUDN y ViX en territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir mediante Telemundo y Peacock.