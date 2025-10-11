En el 2018 para muchos fue un héroe nacional, luego de ese espectacular gol que le hizo con la Seleccíón Mexicana en el Mundial de Rusia a uno de los representativos favoritos como Alemania. Y es que nadie creía que los pupilos en ese entonces por Juan Carlos Osorio iban a dar la campanada.

No obstante, tras romperla en el Viejo Continente, con el PSV, pero sobre todo con el Napoli de Italia, ahora su nombre comienza a sonar fuerte en Verde Valle para la Temporada 2026-2027, luego de que aceptara jugar para el San Diego FC de la Major League Soccer (MLS).

Así es, hablamos de Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien en entrevista con TUDN, no descartó defender en un futuro el escudo del Club Deportivo Guadalajara, aunque tampoco del máximo rival: Club América.

Hirving Lozano podría reforzar a Chivas y ganar una millonada / GettyImages

“Yo no le cierro las puertas a ninguno, son grandes clubes. Sería una experiencia muy bonita (jugar para Chivas) también América, es el grande de México, la verdad que sí, sí me gustaría poder estar ahí en ese club o en alguno de esos clubes, pero bueno, el tiempo lo dirá”.

¿Cuánto tendría que pagar Chivas por el ‘Chucky’ Lozano?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Hirving ‘Chucky’ Lozano es de 10 millones de euros, equivalente a poco más de 215 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, con un contrato hasta hasta el 2028, así que más o menos esto estarían pagando en Verde Valle por sus servicios.