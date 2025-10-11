Gilberto Sepúlveda pasa por un mal momento futbolístico en el Club Deportivo Guadalajara. Consecuancia de esto, es constantemente criticado en redes sociales por parte de la afición del Rebaño Sagrado y hace unos días se habló de que la directiva de Cruz Azul ya le había echado el ojo.

No obstante, de acuerdo con información de César Huerta, periodista de AS México, todo se había tratado de una filtración del representante de Gonzalo Piovi, pues buscaba presionar las negociaciones cuando el argentino estaba en la mira del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

Sin embargo, se reveló que la directiva de Chivas sí están abiertos a escuchar ofertar por el defensor mexicano, por lo que un equipo de la Liga MX ya levantó la mano para hacerse de los servicios de cara al Torneo Clausura 2026.

Gilberto Sepúlveda podría salir de Chivas / Imago7

¿Qué equipo de la Liga MX estaría interesado en Gilberto Sepúlveda?

El equipo del futbol mexicano que estaría interesado en los servicios de Gilberto Sepúlveda serían los Tigres, ya que su prioridad en el próximo mercado de fichajes es reforzar su central ante la posible salida de Eduardo Tercero, pues no es del agrado de Guido Pizarro.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual del elemento del Club Deportivo Guadalajara es de 3 millones de euros, equivalente a poco más de 64 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que esto podrían pedir en Verde Valle.