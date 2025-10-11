El Clásico Nacional de este sábado no será un partido oficial, pero sí tendrá una gran carga emocional y mediática. Chivas y América se enfrentarán en Arizona como parte del Tour Rebaño 2025, en un duelo que servirá para mantener ritmo durante la Fecha FIFA y, de paso, darle minutos a algunos jugadores que no suelen tener tanto protagonismo en el torneo.

Entre los nombres que más llaman la atención están Raúl Martínez Amezcua y Maximiliano Bustos, futbolistas de la categoría Sub-21 que fueron convocados gracias a su destacado desempeño en la filial rojiblanca. Ambos han mostrado solidez y consistencia en su categoría, lo que les ha valido la confianza de Gabriel Milito para integrarse al Primer Equipo en esta gira.

Raúl Martínez ha brillado en Chivas Sub-21.

En cuanto a si jugarán o no esta noche, es probable que ambos tengan minutos entrando de cambio. La mayoría de DTs suele aprovechar este tipo de partidos amistosos para observar a jóvenes promesas y medir su adaptación al ritmo del primer equipo, por lo que sería una gran oportunidad para que los canteranos comiencen a mostrarse ante un rival de alto nivel.

De continuar con su progreso, Raúl Martínez Amezcua y Maximiliano Bustos podrían integrarse de lleno al Primer Equipo el próximo torneo. La apuesta de Chivas por la cantera sigue siendo una de las bases del proyecto deportivo, y estos jóvenes parecen ser los siguientes en dar el salto.

¿Cómo se podrá ver el amistoso entre Chivas yAmérica en vivo?

El Clásico amistoso entre Chivas y América se disputará este sábado 11 de octubre a las 9 pm hora de México en el State Farm Stadium de Arizona, con transmisión en vivo por TUDN y Vix, por lo que no habrá pretexto para perderse este encuentro y ver cómo se prepara el equipo de cara a la Liguilla.