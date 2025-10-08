Chivas se encuentra en plena preparación para cerrar de la mejor manera la fase regular del Apertura 2025. En medio de este contexto, no solo revelan que hay una lista de tres jugadores que saldrían del Guadalajara, sino que además se podría dar la baja de Raúl Martínez o Leonardo Sepúlveda porque la directiva rojiblanca quiere darle más oportunidades a Francisco Méndez en el primer equipo.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado se ha destacado en más de una ocasión por el tipo de formación que lleva adelante en sus fuerzas básicas y que se han destacado en Tapatío. Es por este motivo que la afición en más de una ocasión ha exigido a los diferentes cuerpos técnicos que le dé chance a los jugadores.

Gabriel Milito parece ser el entrenador ideal porque no tiene problemas en sacar a las vacas sagradas de Chivas para poner a un canterano como Santiago Sandoval. En medio de este contexto, César Huerta dio a conocer que Gilberto Sepúlveda no solo sería uno de los jugadores que podría salir del Guadalajara, sino que también podría darse la baja de Raúl Martínez y Leonardo Sepúlveda porque la directiva quiere darle oportunidades al primer equipo a Francisco Méndez.

Raúl Martínez podría salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“El Pájaro Méndez es uno de estos futbolistas que la directiva quiere darle el salto al primer equipo y es una buena noticia. (…) Esto abre la posibilidad para una salida más. Si quieren darle salida al Pájaro Méndez esto abre una posibilidad ante una eventual salida. Esto perfila a un par de nombres por un par de pistas que me dieron. Una de dos: o Raúl Martínez o Leo Sepúlveda puedan salir del Club Deportivo Guadalajara”, expresó el periodista de Diario AS.

Los números de Francisco Méndez en Tapatío

Francisco Méndez es uno de los tantos jugadores que llegó cuando era chico a Chivas y hoy está consolidado en Tapatío. En el Apertura 2025 el Pájaro lleva jugado ocho encuentros y recibió cinco cartulinas amarillas en 613 minutos de juego.