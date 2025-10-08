Chivas viene de alcanzar una importante victoria ante Pumas tras haber ganado por 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario. A pesar de superar a los Universitarios y de haber sumado 9 puntos en los últimos encuentros, Luis García considera que el Guadalajara de Gabriel Milito no está para pelear por el campeonato.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado no ha parado de dar de qué hablar en los últimos meses con el entrenador argentino. Especialmente porque jugaba bien, iba en busca de los resultados y terminaba por perder puntos importantes por errores propios como penales cometidos de manera insólita.

Sin embargo, tras la victoria ante América el Guadalajara hilvanó una serie de victorias importantes para afianzarse en la zona de Play-in, en especial para sumar los nueve puntos posibles que había en juego ante Necaxa, Puebla y Pumas. A pesar de haberse enrrachado, Luis García, exjugador de Chivas, señaló que el Rebaño Sagrado no está para ser campeón.

Chivas viene de superar a Pumas en Ciudad de México. (Foto: IMAGO7)

“No, para ser campeón no tienen chance”, sentenció el Doctor en la mesa de Los Protagonistas cuando David Medrano consultaba si estaban para competir por el campeonato con América y Toluca. A su vez, señaló que tampoco tendrían oportunidad si se llegan a cruzar en la Liguilla por el tipo de calidad que tiene cada plantilla.

Luis García rendido ante Armando González

Por otro lado, en su canal de YouTube Luis García se rindió ante Armando González y afirmó que fue un error de Javier Aguirre no haberlo convocado. “En este momento Raúl Jiménez ya se recuperó de una lesión que tuvo, pero no hubo un segundo nueve porque a Berterame Aguirre lo utiliza por fuera. Vienen Quiñones, viene Huerta y era la posibilidad de decir ‘¿Cómo está Armando González? Te voy a empezar a generar estas situaciones, estos conocimientos de lo que significa la selección absoluta’ porque es un hecho que Santiago Giménez va a jugar los dos partidos de titular”, analizó.

Y agregó: “Era la gran oportunidad para darle minutos a Armando González. No digo que está para ser el 9 de la Selección Nacional, pero lo cierto es que ya se hizo del 9 titular de Chivas que no es un tema menor. Ser el 9, y más ser mexicano, hablo de América, de Cruz Azul, de Toluca, de Tigres y de Monterrey, ciertos equipos que tienen obligación con el gol permanente no es un tema sencillo. Obviamente Armando González tiene ventaja porque son todos mexicanos, pero para hacerse del 9 titular de Chivas se necesitan cositas. Y este tipo tiene cositas, tiene cositas sumamente agradables y se pasó la oportunidad de darle lugar en la Selección Mexicana”.