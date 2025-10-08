Mientras jugadores y cuerpo técnico se encuentran enfocados en la recta final del Apertura 2025, la directiva del Guadalajara ya sabe que necesitará centrales para el próximo campeonato. Uno de los jugadores que buscó reemplazar a Jesús Orozco Chiquete en el Clausura 2025 era Antonio Portales, que se encontraba en Escocia, y hoy se encuentra libre. ¿Javier Mier y Alejandro Manzo se la juegan por el futbolista surgido en Atlante?

En las últimas horas Alex Ramírez dio a conocer que el Rebaño Sagrado ya tiene una lista de cuatro zagueros que no serían tomados en cuenta para el próximo torneo y que no entran en la consideración. Ellos son Gilberto Sepúlveda, Raúl Martínez, Luis Olivas y Leonardo Sepúlveda.

La pregunta que surge es sobre a qué jugadores iría a buscar Chivas para el Clausura 2026 para reforzar la defensa rojiblanca. En fuerzas básicas se encuentran Francisco Méndez, mientras que prestados hasta el mercado de verano están Luis Rey, en Puebla, y Diego Ochoa, por FC Juárez.

Antonio Portales se encuentra libre tras jugar en el Dundee FC de la Premiership. (Foto: Getty)

En medio de este contexto, Jesús Bernal dio a conocer que Antonio Portales, futbolista que buscó en su momento el Guadalajara para reemplazar a Jesús Orozco Chiquete, se encuentra libre. El defensa surgido en Atlante se encontraba en Dundee FC de la Premiership en el que jugó dos temporadas, jugó 36 partidos y anotó tres goles en 3776 minutos. ¿Javier Mier y Alejandro Manzo ofrecen un contrato a un jugador sin actividad profesional?

Chivas buscaría prestar a Yael Padilla y Eduardo García

En la tarde noche de ayer Jesús Hernández dio a conocer que Chivas tendría pensado prestar a Yael Padilla y Eduardo García debido a que no son del agradado de Gabriel Milito. “El Dragón García es una de las primeras bajas, será prestado con la intención de que tenga minutos, con la intención de que tenga participación. En Chivas se está quedando y consideran que puede agarrar un equipo en Primera División (…) Será préstamo con opción y situación de recompra para traerlo si es que a donde va, la rompe”, expresó el comunicador.

Y agregó: “El segundo y es el que no entiendo, es la baja de Yael Padilla. No entra en el gusto futbolístico de Gabriel Milito“.