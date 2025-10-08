El Club Deportivo Guadalajara celebró en redes sociales el doblete de Hugo Camberos con la Selección Mexicana Sub-20 ante Chile, compartiendo tres publicaciones en las que presumió el gran momento del joven atacante. Sin embargo, lo que parecía un reconocimiento al talento de la cantera terminó convirtiéndose en una ola de críticas por parte de la afición rojiblanca, que cuestionó duramente la falta de minutos del jugador en el primer equipo.

“¿Y por qué no le dan minutos?”, “Que se vaya a otro club y la rompa como Huerta y Vega”, o “Ahora métanlo a jugar”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las respuestas a los tuits de Chivas. La molestia del público tiene sustento: en lo que va del Apertura 2025, Hugo Camberos solo ha jugado 5 partidos, ninguno como titular, sumando apenas 109 minutos, lo que representa apneas el 10% del total posible.

La afición de Chivas enfureció por el festejo, al estar borrado Camberos en el equipo.

El caso ha generado un debate dentro de la afición, pues Camberos es visto como uno de los proyectos más prometedores de las fuerzas básicas, un jugador con velocidad, desequilibrio y buena lectura de juego ofensivo. Muchos consideran que debería tener más oportunidades, sobre todo en un plantel que ha apostado por la juventud durante todo el Apertura 2025, donde varios canteranos han respondido con personalidad.

Por lo pronto, la victoria de la Selección Mexicana asegura el pase a los Cuartos de Final del Mundial Sub20, por lo que es un hecho que el Tri jugará un partido más en el que Hugo Camberos seguramente vuelva a tener minutos para brillar, lo que podría llamar la atención de algún equipo europeo o hacer que Chivas deje de congelarlo para darle el juego que se merece con el Primer Equipo.

Los rumores que explican la decisión de Chivas de no darle minutos a Hugo Camberos

La decisión de Milito y su cuerpo técnico de no darle continuidad ha despertado sospechas, y según rumores que circulan desde fuentes cercanas al club, Chivas habría limitado sus minutos porque el jugador aún no acepta renovar su contrato. Camberos tendría la intención de irse libre a Europa en el futuro cercano, buscando seguir el camino de otros talentos mexicanos que han dado el salto sin ataduras contractuales.