Se sigue moviendo el mercado de fichajes en el futbol mexicano de cara al Torneo Clausura 2026 y uno de los equipos que se sigue reforzando es el Toluca, pues todo parece indicar que está por fichar a Pavel Pérez.

De acuerdo con información del periodista argentino César Luis Merlo, el futbolista mexicano está cerca de convertirse en nuevo elemento del Bicampeón procedente de los Rayos del Necaxa.

Según la fuente antes mencionada, los equipos han acordado el traspaso del exjugador del Club Deportivo Guadalajara y solo es cuestión de tiempo para que se haga oficial, así que Antonio Mohamed lo tendrá disponible desde la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026.

Cabe mencionar que el jugador de 27 años de edad deja a los Rayos del Necaxa tras poco más de tres años, para ser exactos desde el Torneo Apertura 2022, convirtiéndose en uno de los futbolistas más constantes de los directores técnicos que han pasado por el conjunto de Aguascalientes.

Pavel Pérez sería jugador del Toluca.

Señalar que Pavel Pérez vivió sus mejores momentos con los Rayos del Necaxa, además de registrar ocho goles y una asistencia en 37 partidos disputados.

¿En qué equipos ha jugado Pavel Pérez?