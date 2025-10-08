En el Mundial Sub-20 la Selección Mexicana logró imponerse por 4-1 frente a Chile en los Octavos de Final. Hugo Camberos fue clave en la victoria del Tri debido a que anotó un doblete en menos de cinco minutos para sellar la clasificación.

Una de las grandes críticas que tuvo Eduardo Arce en el empate frente a Brasil fue la falta de minutos para el mediocampista formado en Verde Valle, especialmente porque Yael Padilla si vio acción. Desde el encuentro contra España el futbolista rojiblanco comenzó a tener minutos para ser letal en cada contragolpe.

Ayer Hugo Camberos volvió a jugar 20 minutos con la Selección Mexicana Sub-20 fue clave debido a que anotó un doblete en menos de cinco minutos. El primero llegó gracias la asistencia de Gilberto Mora y el segundo se enfrentó a la portería para ponerlo contra el palo izquierdo del Guadalajara.

¿Cómo marcha Hugo Camberos en la tabla de goleo del Mundial Sub-20?

Con su doblete frente a Chile, Camberos se posicionó en la 11° de la tabla de goleo mientras que Gilberto de la Mora es el goleador del Tri Sub-20 con tres anotaciones. Por otro lado, el líder de la tabla de goleo es Andréa Leborgne de Francia.

¿Cuándo volvería a jugar Hugo Camberos con la Selección Mexicana Sub-20?

Tras superar por goleada a Chile, la Selección Mexicana Sub-20 se encuentra ya en Cuartos de Final del Mundial 2025 los cuales jugarán el próximo sábado 11 de octubre. El rival surgirá del choque entre Nigeria y Argentina.