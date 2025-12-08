El mercado de fichajes se sigue moviendo con todo en Verde Valle, pero ahora por una baja que sufriría el equipo del Tapatíode la Liga de Expansión MX de cara al Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con información del reconocido periodista, César Luis Merlo, el Club León tiene neogiciaciones avanzadas con la directiva del Club Deportivo Guadalajara por los servicios de Abraham Villegas, quien se desempeña como lateral izquierdo en el Tapatío.

Según la fuente antes mencionada, la dirigencia “Esmeralda” se encuentra negociando directo con la de Chivas y buscan un préstámo de un año con opción a compra dependiendo el rendimiento del futbolista.

Cabe mencionar que Abraham Villegas, de apenas 22 años de edad, fue uno de los mejores jugadores del Tapatío durante el Torneo Apertura 2025, con un registro de 998 minutos disputados, divididos en 13 encuentros, 11 de ellos como titular.

Abraham Villegas está cerca de reforzar al León.

¿Cuál es la trayectoria de Abraham Villegas?

Abraham Villegas inició su carrera como futbolista profesional defendiendo el esudo de los Diablos Rojos del Toluca, escuadra con la que jugó 102 compromisos con la Sub-19 para después dar el salto a la Sub-21, en donde vio acción 55 encuentros.

Gracias a su buen desempeño por el sector izquierdo logró llegar al primer equipo, aunque solo jugó seis cotejos durante el 2023 y en verano pasado fue fichado por el Club Deportivo Guadalajara para reforzar al Tapatío.